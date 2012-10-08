Дипломная работа по теории управления

Нужна дипломная работа на 70 листов (строго) по теме: "Взаимодействие органов внутренних дел с общественными объединениями: направление, формы, методы, механизмы". План свободный, но не менее 2-х глав. Придираться не будут, т.к. сдает заочник, главное чтобы была. Жду Ваших предложений по оплате. Срок - до вечера среды (10 октября). Выберу исполнителя через 1-2 часа. С уважением. P.S. Качество не играет огромной роли, сейчас главное - сумма, за которую автор готов выполнить проект.