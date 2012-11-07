Нужно выполнение курсовой по философии, тема: "Ф.Ницше "Так говорил Заратустра"" Объем 25-30 стр. Срок 3-4 дня. Антиплагиат 60%. Жду разумных предложений по цене.
Маркетинг — преддипломная практика
вид работы: преддипломная практика
тема:"исследование характеристик покупателей и страхователей автомобилей BMW.источник данных - анткеты страхователей."
Во вложении МУ, а так же пример аналогичной работы по другой теме.
Делать строго по примеру!
срок: 11 октября
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно качественное выполнение курсовой по медицинскому праву. Тема: "Права граждан в системе обязательного медицинского страхования" Содержание должно включать теоретическую и практическую части Объем 30 стр. ...Закрыт13 лет назад
Дисциплина: медицинское право Вид работы: реферат Тема: "Практическое исследование порядка и условий предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими организациями" (на примере государственной поликлиники) Объем 12-15 стр. Обязательны ссылки на оказание мед ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Тема Содержание и формы работы учителя Основ Безопасности Жизнедеятельности по военно-патриотическому воспитанию учащихся образовательного учреждения (на примере работы школьного музея) Срок на 18 октября. 70 стр ...Закрыт13 лет назад
Необходима 2- я глава кандидатской диссертации по уголовному процессу по теме:"Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства при окончании дознания с составлением обвинительного акта". Наименования параграфов: ГЛАВА 2. Деятельность дознавателя по обеспечению прав участников ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
предмет Иcтopия филocофия нayки тема "Ocобенности жизнeнных пepспектив paботника в мeд.учpeждениях в хpoнологическом кoнтeксте" Объем от 20стр. Срок 7 дней Доп.требования: Написать реферат, связанный с темой ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Предмет Инфopмационно-кoммyникативные тexнологии. Тема "Иcпoльзование интepнета в дeятельности пcиxолога" объем 5-7 стр. Срок 7 дней Доп.требования своими словами, на примерах (форумы и т.д.)Закрыт13 лет назад
Нужна дипломная работа на 70 листов (строго) по теме: "Взаимодействие органов внутренних дел с общественными объединениями: направление, формы, методы, механизмы". План свободный, но не менее 2-х глав. Придираться не будут, т.к. сдает заочник, главное чтобы ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт13 лет назад
Цифровое функционирование устройства в телекоммуникациях Срок - 2 неделиРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
срок, стоимость? тема: paзpaбoткa жилoгo интepьepa ПЗ - 60-70 стр + чертежи. детали в тз, в файле. +есть методичка, в ней указаны все требованияРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад