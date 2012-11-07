Маркетинг — преддипломная практика

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Завершен1 заявка101 просмотр

вид работы: преддипломная практика

тема:"исследование характеристик покупателей и страхователей автомобилей BMW.источник данных - анткеты страхователей."

Во вложении МУ, а так же пример аналогичной работы по другой теме.

Делать строго по примеру!

срок: 11 октября

13 лет назад
Webw0rm
Юлия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$50
4 дня
Отлично отработали. Я очень довольна результатом и подходом Элеоноры к работе. С ув. Юлия
Большое спасибо за проект!!! Сотрудничеством очень довольна!

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elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад