Курсовая по философии

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Завершен4 заявки147 просмотров

Нужно выполнение курсовой по философии, тема: "Ф.Ницше "Так говорил Заратустра""

Объем 25-30 стр.

Срок 3-4 дня.

Антиплагиат 60%.

Жду разумных предложений по цене.

13 лет назад
o-leyka
Иван 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$35
4 дня
С Ириной работать одно удовольствие. Все было быстро и качественно.
Хороший заказчику, приятное сотрудничество,рекомендую

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад