Холодильные машины - курсовой проект

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Закрыт1 заявка128 просмотров

предмет: холодильные машины

вид работы:курсовой проект (в МУ стр.22!)

требования (во вложении)

шифр 183123

срок: 15 октября

12 лет назад
Webw0rm
Юлия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

e_boyuna
Боюна 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-2)
13 лет назад
$62
6 дней
Эдуард просто протянул время и в последний момент отказался от выполнения работы. Жаль потраченного времени.

Заявки фрилансеров

e_boyuna
Боюна 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-2)
13 лет назад

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