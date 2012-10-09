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Холодильные машины - курсовой проект
предмет: холодильные машины
вид работы:курсовой проект (в МУ стр.22!)
требования (во вложении)
шифр 183123
срок: 15 октября
Выбранный исполнитель
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