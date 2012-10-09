Дипломная работа по менеджменту

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Тема:Совершенствование системы управления персоналом в ООО"Гуру"

объем 90 стр

срок всего диплома 1 ноября

Тема: план диплома

Введение

1 Особенности процесса управления персонала на предприятия в современных условиях

1.1 Понятие и цели системы управления персоналом

1.2 Стратегия управления персоналом организации

1.3 Особенности управления персоналом в индустрии гостеприимства

2 Анализ системы управления персоналом ООО «Гуру»

2.1 Характеристика деятельности предприятия

2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия

2.3 Анализ процесса управления персоналом на предприятии ООО «Гуру»

3 Совершенствования системы управления персоналом на предприятии ООО «Гуру»

3.1 Разработка проекта совершенствования системы управления персоналом на предприятии ООО «Гуру»

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий по совершенствованию системы управления персоналом

Заключение

Список использованных источников

Приложения

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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