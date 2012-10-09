Дипломная работа по методике препод-я математики

$250
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Закрыт4 заявки112 просмотров

Дипломная работа по теме:

"Факультатив по теме: "Линии второго порядка"

Объем работы: 50-70 страниц вместе со списком использованной литературы (не меньше 15 источников), приложения при определении объема работы не учитываются.

Работа должна состоять из введения, теоретической и практической глав, заключения, списка использованной литературы, приложений.

13 лет назад
s0lnifko
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$200
7 дней

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад