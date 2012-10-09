Преддипломная практика и диплом-М-001

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Прикрепляю следующие файлы:

1. МУ по преддипломной практике- пишем по ней

2. План

3. МУ по ДП - от туда берем таблицы!!!

4. Данные об организации

5. пример написания п. 8.2

Данные ваши, но учитываем что чистая прибыль компании 400 000. Организация применяет УСН.

60 страниц.

приложить отчет антиплагиата.

Уважаемые авторы, я выбираю автора так же для написание ДП по данному отчету. Этот отчет является главой 2. Вам необходимо будет написать главу 1 и главу 3. Глава 3-проектные мероприятия. 3 мероприятия мы пишем в отчете и дополнительно предлагаем 3 на выбор, чтобы определится с тем, что пойдет в диплом.В связи с этим прошу назвать цену и срок.

13 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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