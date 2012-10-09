Преддипломная практика и диплом-М-001

Прикрепляю следующие файлы:

1. МУ по преддипломной практике- пишем по ней

2. План

3. МУ по ДП - от туда берем таблицы!!!

4. Данные об организации

5. пример написания п. 8.2

Данные ваши, но учитываем что чистая прибыль компании 400 000. Организация применяет УСН.

60 страниц.

приложить отчет антиплагиата.

Уважаемые авторы, я выбираю автора так же для написание ДП по данному отчету. Этот отчет является главой 2. Вам необходимо будет написать главу 1 и главу 3. Глава 3-проектные мероприятия. 3 мероприятия мы пишем в отчете и дополнительно предлагаем 3 на выбор, чтобы определится с тем, что пойдет в диплом.В связи с этим прошу назвать цену и срок.