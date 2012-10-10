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Диплом Порядок ведения аратского землепользоваия
План
Ведение
Глава 1. Источники правового регулирования ведения сельскохозяйственного производства аратами
Сравнительный анализ аратов с крестьянско-фермерскими хозяйствами.
Особенности правового регулирования ведения аратских хозяйств по Республике Хакасия.
Глава 2. Порядок ведения сельскохозяйственного производства аратскими хозяйствами.
2.1. Порядок предоставления земельных участков аратским хозяйствам
2.2.Особенности ведения сельскохозяйственного производства Республики Хакасия.
2.3. Формы государственной поддержки аратских хозяйств.
Заключение
Литература
ICQ 643-325-212
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