bakalavr-org

Дмитрий Попов bakalavr-org

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
var_bin
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
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Дмитрий приятный во всех отношениях заказчик. Четкая постановка задачи, всегда присутствует ТЗ, на все вопросы по проектам отвечает во время. С оплатой никаких проблем, все в срок и та сумма о которой был разговор. Работаю с ним уже 3-й раз. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество .
Выполнил проект на отлично! Даже раньше срока. Спасибо!
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