bakalavr-org

Дмитрий приятный во всех отношениях заказчик. Четкая постановка задачи, всегда присутствует ТЗ, на все вопросы по проектам отвечает во время. С оплатой никаких проблем, все в срок и та сумма о которой был разговор. Работаю с ним уже 3-й раз. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество .