Авторы по бухгалтерии, экономике и праву

Тема: Каким образом можно воздействовать на политическую систему, так чтобы она отображала гражданские интересы (общества). Методы воздействия. Надо чтобы было про агрегацию, лоббирование интересов и желательно авторов: Марк Алмонд, Инстонт. Все понятным языком, своими ...
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