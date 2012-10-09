Реферат Б-001

Тема: Каким образом можно воздействовать на политическую систему, так чтобы она отображала гражданские интересы (общества). Методы воздействия. Надо чтобы было про агрегацию, лоббирование интересов и желательно авторов: Марк Алмонд, Инстонт. Все понятным языком, своими словами. Срок: к 14 октября.

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по объему следующий момент:не очень много,но чтоб было интересно,чтоб говорить минут 20 без перерыва