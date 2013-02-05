Магистерская диссертация по психологии

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Завершен6 заявок166 просмотров

интересует стоимость выполнения работы, методичка прикреплена, тема тоже

объем 100 страниц

оформление строго по методичке!!!!

сумму указывайте в рублях

порядок оплаты будет зависеть от суммы проекта

оплата в рублях wmr ИЛИ Сбербанк РФ (предпочтительно)

срок до 1 декабря, на доработку будет дополнительное время

антиплагиат не ниже 90%

13 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
18 часов назад
13 лет назад
$200
80 дней
Работа выполнена на высоком теоретическом и практическом уровне. Инна молодец! Продолжаем сотрудничество
Елена - отличный заказчик. Все на высшем уровне. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
18 часов назад
13 лет назад
#1
Рефераты, Курсовые и Дипломы