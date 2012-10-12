Реферат PR

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Завершен4 заявки66 просмотров

Предмет, дисциплина: Теория и практика связей с общественностью

Тема работы: PR-агентства за рубежом в 2011-12 годах

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 20

Антиплагиат от 65%

Срок сдачи: 11 октября до 20.00мск

Жду предложений по цене

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Спасибо Элеоноре за безукоризненно выполненную работу!
Большое спасибо за проект. Все отлично!

Заявки фрилансеров

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад