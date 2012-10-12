Предмет, дисциплина: Маркетинговые исследования в связях с общественностью Тема работы: Источники и типы предоставляемой ими информации о рынке связей с общественностью Тип работы: Курсовая Содержание: Теория Объем ...
Реферат PR
Предмет, дисциплина: Теория и практика связей с общественностью
Тема работы: PR-агентства за рубежом в 2011-12 годах
Тип работы: Реферат
Содержание: Теория
Объем работы: 20
Антиплагиат от 65%
Срок сдачи: 11 октября до 20.00мск
Жду предложений по цене
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