Курсовая маркетинг

Тема: Каким образом можно воздействовать на политическую систему, так чтобы она отображала гражданские интересы (общества). Методы воздействия. Надо чтобы было про агрегацию, лоббирование интересов и желательно авторов: Марк Алмонд, Инстонт. Все понятным языком, своими ...