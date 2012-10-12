Курсовая маркетинг

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Завершен2 заявки59 просмотров

Предмет, дисциплина: Маркетинговые исследования в связях с общественностью

Тема работы: Источники и типы предоставляемой ими информации о рынке связей с общественностью

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 25

Антиплагиат от 65%

Срок сдачи 11 октября 20.00 мск!

Жду предложений по цене

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

yo_soy_angel
Раиса 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Спасибо Раисе за отлично выполненную работу!
хороший заказчик и своевременная оплата

Заявки фрилансеров

yo_soy_angel
Раиса 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад