Требуются авторы по юриспруденции и праву

Требуются авторы для написания дипломных работ по юриспруденции и праву. Качества: исполнительность, обязательность (выполнение заданий исключительно в оговоренные сроки), возможность постоянно находится на связи. Заранее предупреждать о возможном отсутствии.

Оплата договорная (стандартный ценник за дипломную работу 4 000 — 5 000 р.), способы оплаты — через электронные платежные системы (предпочтительно — Яндекс.Деньги), переводом через Сбербанк. Без предоплаты. Работа сдается частями, каждая часть оплачивается отдельно.

Соискателям писать на адрес [email protected], в письме обязательно указывать свою специализацию и контактные данные — телефон, e-mail, ICQ.