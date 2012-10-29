Курсовая по предмету инфopмационные тexнологии

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Завершен6 заявок161 просмотр

курсовая работа по предмету инфopмационные тexнологии

тема: "Инфopмационные peсурсы".

МЕТОДИКУ ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ СМ. ВО ВЛОЖЕНИИ.

срок 7 дней

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$30
7 дней
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С Владимиром полное взаимопонимание - я очень довольна сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад