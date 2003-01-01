Курсовая по бухгалтерским информационным системам

задание на работу: В УВД ЦАО г. Москвы обратился председатель цветочного кооператива «Эдельвейс» Файзуллаев Т. и сообщил о том, что неизвестные лица вымогают деньги у продавцов киосков «Цветы» у ст. метро «Цветной бульвар» за ...