Диплом по оценке акций предприятия

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Завершен2 заявки106 просмотров

Нужно написать практическую часть диплома по тема "Оценка некотируемых акций предприятия".

Обязательно на основе бух.финансовой отчетности (баланс и форма № 2 по состоянию на 1.04.12 или 1.07.12). Предприятие должно быть убыточным.

Есть некоторые наработки, описание предприятия и примерный план.

Срок - 19 октября.

Жду предложений по стоимости.

13 лет назад
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад
$67
3 дня
Сотрудничеством довольна: сложная работа выполнена качественно и в срок, замечаний у преподавателя не возникло. Мои рекомендации!
Всё отлично. Работу оплатили.

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад