Написание дипломной работы

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт14 заявок165 просмотров

Необходимо написать дипломную работу на тему: "Хулиганство: особенности квалификации". Уголовно-правовая кафедра. Не менее 75 страниц. Срок 3 недели.

13 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров