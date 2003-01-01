Написание дипломной работы

Тема: охрана персональных данных в трудовых отношениях. Объем: 15–20 стр оригинальность не ниже 85%, введение, заключение. Высокое качество! Срок: 14.10.2012 Жду предложений по цене!
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Необходимо написать дипломную работу на тему: "Хулиганство: особенности квалификации". Уголовно-правовая кафедра. Не менее 75 страниц. Срок 3 недели.
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