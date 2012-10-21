Курсовая по экономике

Нужно написать практическую часть диплома по тема "Оценка некотируемых акций предприятия". Обязательно на основе бух.финансовой отчетности (баланс и форма № 2 по состоянию на 1.04.12 или 1.07.12). Предприятие должно быть убыточным. ...