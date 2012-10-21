Курсовая по экономике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен2 заявки138 просмотров

Тему можно любую, к заданию чертежи,методичка есть для курсовой. 10 стр на курсовую!Смотрите методичку

13 лет назад
Superkursovik
Роман 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад
$50
2 дня
Работой довольны!
Отличный заказчик. Работаем дальше.

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад