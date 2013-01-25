Диплом - менеджмент

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Завершен7 заявок151 просмотр

Информационное обеспечение управленческой деятельности в организации.﻿

антиплагиат от 85%

предметная область логистика - предприятие - нефтянка

Срок 21 день с утверждения плана

13 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$235
21 день
Все на отлично
Сотрудничеством довольна, рекомендую!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад