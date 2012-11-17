Приватный проект для Радовой Ольги (professor1978)

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Завершен1 заявка105 просмотров

Нужно сделать проект по дисицплине упраление проектами - по салону красоты срок строго 18.10 до 14-00 по МСК

13 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$20
5 дней
Отчлиная работа, спасибо.
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professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад