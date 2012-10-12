Тема "Акцентуации личности работающих женщин пожилого возраста и их стратегии преодоления трудных жизненных ситуаций" по центру псих. помощи "ЛИДЕР" анти - 75 % и выше Работа согласно этапам. ...
Реферат по экономике
Тема: Порядок создания, регистрации и ликвидации организации
Срок - 25.10
Методичку предоставлю исполнителю. Предлагайте, пожалуйста, цены, кто готов выполнить.
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