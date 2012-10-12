Курсовой Составы адм. правонарушений

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Тема: Составы адм правонарушений посегающих на порядок производства по делам об адм правонарушения

Глава 1. Характеристика понятия и состава административного правонарушения

1.1. Понятие административного правонарушения

1.2. Состав административного правонарушения

Глава 2. Характеристика состава правонарушений посегающих на порядок производства по делам об административных правонарушениях

2.1. Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

2.2. Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод.

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13 лет назад
bor_zoy
Артём 
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Yuristka92
Виктория 
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Yuristka92
Виктория 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад