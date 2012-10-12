Диплом по психологии

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Закрыт9 заявок126 просмотров

Тема: Феномен детства в современном обществе.

(необходимо посмотреть, может вместо слова феномен взять особенности или спецификА)

Нужно написать:

Актуальность темы

Цели и задачи исследования

гипотеза, предмет, объект исследования.

предполагаемые научные результаты

предполагаемые практические результаты

обзор литературы

Срок обсуждается

Сначала будем писать план потом утверждать а потом писать диплом!

Требования все вышлю!

Жду предложений по цене!

13 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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