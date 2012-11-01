Работа по БЖД (Безопасность жизнедеятельности)

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Завершен6 заявок150 просмотров

Предмет: Безопасность жизнедеятельности

Срoк сдачи: 20-10-2012

задание прикреплено

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$32
7 дней
Благодарю за выполнение работы.
Спасибо за приятное сотрудничество, рекомендую

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад