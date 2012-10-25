Учет в страховых организациях

$10
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Завершен1 заявка113 просмотров

Добрый день. Необходимо выполнить практическое задание по дисциплине "Учёт в страховых организациях"

Срок - 19 октября, стоимость 300 р.

13 лет назад
Breezeblock
Горбунова 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AnnaPatrusheva
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$10
5 дней
Спасибо Анне за ответственный подход к работе. Все сделано качественно и в срок. Было очень приятно поработать!
Наталья - отличный заказчик!Очень понравилось с ней работать. Дает четкое задание и без задержек оплачивает работу!

Заявки фрилансеров

AnnaPatrusheva
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад