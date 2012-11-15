Курсовая работа по психопатологии

$64
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Завершен2 заявки130 просмотров

Нужно написать курсовую работу для факультета коррекционной педагогики по психопатологии

Тема: Особенности функциональной ассиметрии у детей дошкольного возраста с ОНР

Не менее 30 страниц

Обязательно с практической частью

Список рекомендуемой литературы предоставлю

Срок строго 20 октября не позднее 18-00 по МСК

Оплата 2000 руб.

13 лет назад
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$64
5 дней
Сложная работа выполнена в максимально короткий срок, без всяких проблем. Видно, что работает профессионал.
Компетентность - пожалуй, самое близкое слово, характеризующее Елену как заказчика. Это проявляется и в умении вести проект, и координировать работу, и оказывать помощь в коммуникации с клиентом.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад