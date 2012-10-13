Курсовая по экономике

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Закрыт10 заявок156 просмотров

Нужна курсовая на тему: Формирование и управление собственным капиталом акционерного общества, или на тему Распределение прибыли и дивидендная политика компании.

Литература не ранее 2008г., статьи за 2008-2012г.

Общий объем 30-35 листов.

13 лет назад
Superkursovik
Роман 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$20
4 дня

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад