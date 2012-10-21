Реферат связи с общественностью

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Завершен8 заявок108 просмотров

Предмет, дисциплина: Теория и практика связей с общественностью

Тема работы: Структура профессии PR менеджера

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 15-20

Срок выполнения: до 5 дней

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Жду предложений по цене

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$15
5 дней
Спасибо за хорошую работу!
Спасибо за приятное сотрудничество, рукомендую

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад