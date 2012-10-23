Работа по псиxoлогии упpaвления

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Завершен4 заявки135 просмотров

Предмет: псиxoлогия упpaвления

Срoк сдачи: 23–10–2012

задание прикреплено

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$40
8 дней
Отличный автор. 10 баллов.
Спасибо, буду рада новым проектам.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад