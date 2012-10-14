Дипломная работа по ГМУ

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Закрыт7 заявок155 просмотров

Требуется выполнить дипломную работу.

Дисциплина : ГМУ

Тема : «Совершенствование деятельности исполнительных органов местного самоуправления по созданию условий для улучшения развития массовой физической культуры и спорта в муниципальном образовании (на примере муниципалитета Вешняки ВАО города Москвы)».

Срок cдачи : до 26 октября

Количество листов : 100

Пожелания : имеется много материала

13 лет назад
axxxe07
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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