Курсовая по методике математики

срок, стоимость?

курсовая работа по методике математики, (которая будет потом основой диплома.)

Тема: "тeкcтoвыe зaдaчи нa зaвиcимocть вeличин:цeна, кoличeствo, стoимость и метoдика их решения."

план(выслать на согласование), введение, теоретическая глава, практическая часть, заключение, список литературы, приложение

не менее 30 стр и не более 40).