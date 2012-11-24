Курсовая по методике математики

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Завершен4 заявки152 просмотра

срок, стоимость?

курсовая работа по методике математики, (которая будет потом основой диплома.)

Тема: "тeкcтoвыe зaдaчи нa зaвиcимocть вeличин:цeна, кoличeствo, стoимость и метoдика их решения."

план(выслать на согласование), введение, теоретическая глава, практическая часть, заключение, список литературы, приложение

не менее 30 стр и не более 40).

13 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$40
10 дней
Спасибо, Ирина! Курсовая написана в срок, качественно. Рекомендую!
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад