Доброго вам времени суток! Нужно сделать курсовую работу по Теории Автоматического управления. Задание в прикрепленном файле. Делается за вечер для знающего человека. Желательно в пн. вечером получить готовую работу, либо ...
Курсовая по методике математики
срок, стоимость?
курсовая работа по методике математики, (которая будет потом основой диплома.)
Тема: "тeкcтoвыe зaдaчи нa зaвиcимocть вeличин:цeна, кoличeствo, стoимость и метoдика их решения."
план(выслать на согласование), введение, теоретическая глава, практическая часть, заключение, список литературы, приложение
не менее 30 стр и не более 40).
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