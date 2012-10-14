Диплом PR-технологии в формировании имиджа комп.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт10 заявок145 просмотров

Тема: PR-технологии в формировании имиджа компании как работодателя, срок 10 дней, методические указания вышлю исполнителю.

13 лет назад
vvinss
Равшан 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
30 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров