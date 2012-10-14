Смета к дипломной по строительству ледового дворца

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Закрыт2 заявки102 просмотра

срок, стоимость, какая информация нужна для начала работы?

есть дипломная, готовая, по строительству.

строительство ледового дворца.

нужно рассчитать и подготовить к ней смету.

пишите детально, вопросы и какая именно информация нужна Вам для качественной сметы.

13 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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