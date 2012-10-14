Смета к дипломной по строительству ледового дворца

срок, стоимость, какая информация нужна для начала работы?

есть дипломная, готовая, по строительству.

строительство ледового дворца.

нужно рассчитать и подготовить к ней смету.

пишите детально, вопросы и какая именно информация нужна Вам для качественной сметы.