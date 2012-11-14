Доброго вам времени суток! Нужно сделать курсовую работу по Теории Автоматического управления. Задание в прикрепленном файле. Делается за вечер для знающего человека. Желательно в пн. вечером получить готовую работу, либо ...
Реферат по истории педагогики
срок, стоимость?
реферат (контрольная реферативного плана)
по истории педагогики, тема такая:" Пpиpoдoco6paзнocть в вocпитaнии и о6yчeнии в тpyдax Ж.Ж.Pyccо, А.Диcтepвегa, Н.А.Дo6poлюбoвa"
требования к работе: берется 1 проблема(тема),Введение-актуальность,почему,целеполагание,важность темы,наполнение новым содержанием сейчас.
Основное-разные эпохи сравнивают,отличие,общее,какие изменения происходят..Заключение-ссылаясь на источники,сравниваем и подводим итог.
Объем не более 15 листов,1.5 интервал.
Тема,план,введение,основная часть,заключение,лит-ра.
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