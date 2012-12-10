Глава дипломной работы по педагогике

Тема: Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников при изучении устных приемов «+» и «-»

Доп. Требования: по ФГОС (находится в папке и еще доп информация обязательно просмотреть), внести упражнения используемые в эксперименте.

Нужна только 2 глава (констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты).

Пока нужно сделать только 1 пункт 2 гл. - констатирующий эксперимент к 18.10.

Использовать автора Мария Игнатьевна Моро.

Есть курсовая в помощь.

Цена за главу 1500 руб.