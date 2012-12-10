Глава дипломной работы по педагогике

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Завершен4 заявки157 просмотров

Тема: Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников при изучении устных приемов «+» и «-»

Доп. Требования: по ФГОС (находится в папке и еще доп информация обязательно просмотреть), внести упражнения используемые в эксперименте.

Нужна только 2 глава (констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты).

Пока нужно сделать только 1 пункт 2 гл. - констатирующий эксперимент к 18.10.

Использовать автора Мария Игнатьевна Моро.

Есть курсовая в помощь.

Цена за главу 1500 руб.

13 лет назад
barn
44 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Пока написали один пункт главы (так попросил преподаватель), проверит - будем писать далее. Все в срок.
Рекомендую Евгению как грамотного заказчика, который знает, что он хочет получить на выходе проекта и уважает труд фрилансера

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад