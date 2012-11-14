Курсовая по методике преподавания русского языка

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Завершен3 заявки146 просмотров

курсовая работа по методике преподавания русского языка в начальной школе

Тема" Иcпoльзoвaниe мoдeлeй пpи o6yчeнии гpaмoте".

30-40 листов,

практическая часть нужна.

сейчас нужен план(на согласование) и часть теории.

13 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$40
3 дня
Работа сделана на высоком уровне. Спасибо, Елена!
Спасибо большое Вам, Сергей, за нестандартное задание и своевременную оплату!

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altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад