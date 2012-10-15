Дипломная работа по информатике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки148 просмотров

ему надо придумывать есть только наброски

Например что-то вроде "Сайт "Головоломка" как средство развития логического мышления." или что-то в этом роде

Что -то, как то надо сделать, чтобы это было ново, не затаскано и интересно, я вообще незнаю от чего еще отталкиваться. Может вы в силе что-то предложить интересное.

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров