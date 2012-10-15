Дипломная работа по информатике

ему надо придумывать есть только наброски

Например что-то вроде "Сайт "Головоломка" как средство развития логического мышления." или что-то в этом роде

Что -то, как то надо сделать, чтобы это было ново, не затаскано и интересно, я вообще незнаю от чего еще отталкиваться. Может вы в силе что-то предложить интересное.