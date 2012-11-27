Диплом по педагогике

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Завершен8 заявок144 просмотра

Тема -Требования к современному школьному учебнику по праву.

Объем работы (стр)- 70 стр.

срок половины диплома 21 октября, весь диплом 1 ноября

оригинальность не менее 75%

План дипломной работы.

Словарь терминов и сокращений

Введение

1. Учебник по праву как главное средство правового обучения школьников.

1.1 Понятие виды и функции учебника по праву.

1.2 Структурные компоненты учебника по праву.

2. Содержательные основы и методика работы с учебником по праву.

2.1 Содержательные основы учебника по праву.

2.2 Методика работы с учебником по праву.

3. Анализ учебника «Право. Основы правовой культуры» Е. А. Певцовой для 10- 11 классов.

3.1 Положительные стороны в учебнике «Право. Основы правовой культуры» Е.А. Певцовой.

3.2 Недостатки учебника « Право. Основы правовой культуры» Е.А. Певцовой.

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
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12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

rlida
43 года
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17 дней назад
13 лет назад
$200
10 дней
Спасибо за работу!
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Заявки фрилансеров

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
17 дней назад
13 лет назад
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