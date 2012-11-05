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Курсовая работа по педагогике
Тема : "Имидж школьника и студента, общие и различие"
Объем работы (стр): 30-40
срок 1 ноября
оригинальность не менее 75%
Выбранный исполнитель
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