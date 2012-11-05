Курсовая работа по педагогике

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Завершен9 заявок140 просмотров

Тема : "Имидж школьника и студента, общие и различие"

Объем работы (стр): 30-40

срок 1 ноября

оригинальность не менее 75%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$35
14 дней
Спасибо за работу, все устраивает. и по срокам и по требованиям.
Спасибо за заказ

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад