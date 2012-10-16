Курсовая - Теория социальной работы

Тема курсовой "Социальная работа в зарубежных странах"

Преподаватель посоветовала сравнить 2 любые или 1 страну с Россией. как развивается соц работа в какой нибудь стране и в нашей а также в чем похожи и не похожи соц работы. в чем развитие у нашей страны а в чем в другой или других.

Требование преподавателя

интервал между строк 1.5

шрифт 14

всего листов минимум 50

в оглавление должно быть написано Введение (Основная) часть Глава1 ******* название под ним 3 параграфа которые раскрывают суть главы потом Глава 2 ***** и также 3 параграфа .Заключение Список Литературы

введение должно быть 4 листа минимум В нем должно быть написана цель, задачи, суть работы.

Основная часть 40 листов надо раскрыть цель, задачи, суть работы.

Заключение должно быть 4 листа минимум Включает основные выводы по цели и задачам всей курсовой работы.

Список используемой литературы тоже 4 листа

Рекомендуемые размеры полей: левое – не менее 30мм, правое – не менее 10мм, нижнее – не менее 20мм и верхнее – не менее 15мм.

Структура курсовой работы представляет из себя следующий набор элементов: Вводная часть (Введение), основной текст (как правило, 2 главы: теоретическое и практическое изучение предмета), заключение, список источников, приложения (если предусмотрены работой). Остановимся на каждой составной части структуры отдельно.

Введение. Оно должно отвечать на вопрос А зачем, собственно, Вы все это затеяли - написание курсовой работы? Лучше работать над ним в самом конце, когда готов основной текст.

Основная часть. Содержит собственно Ваше исследование. Требование обычно таковы: 2 главы, каждая из которых состоит из 3 параграфов начинается с новой страницы каждый параграф.

Заключение. По объему примерно соответствует введению. Включает основные выводы по цели и задачам всей курсовой работы.

Список литературы. Требуется, как правило, не менее 20-30 источников, причем разнотипных (то есть не должны быть, например, одни адреса интернет сайтов). Оформляется по ГОСТ он следующим образом:

1. Бернет Дж, Мориарти С. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход/ Бернет Дж. – СПБ. : Питер, 2001. – 124 с.

2. Блэк С. PR: Международная практика / С.Блэк. - М.: Довгань, 1997. – 358 с.

3. Буренков С.П., Головтеев В.В., Корчагин В.П. Здравоохранение в период развитого социализма: планирование и управление/ Буренков С.П., Головтеев В.В., Корчагин В.П. – М.: Медицина , 1982.– 9-24 c.

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Приложения. Каждое отдельное приложение должно быть обозначено цифрой и иметь свое название и описание, даже в том случае, если в основном тексте есть сноски, где все поясняется. Правила оформления сносок в курсовой работе примерно следующее:

1. Информационное агентство Росбалт [Электронный ресурс] / Круглый стол «Национальные проекты правительства: куда идет Россия?. - Электрон, дан. - М.: ИА Росбалт, 2007. - URL: http://www.rosbalt.rU/2007/7/2/237062.html

2. Буренков С.П., Головтеев В.В., Корчагин В.П. Здравоохранение в период развитого социализма: планирование и управление/ Буренков С.П., Головтеев В.В., Корчагин В.П. – М.: Медицина , 1982.– 9-24 c.

срок до 22 .10