Дипломная работа и отчет по практике - страхование

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Закрыт2 заявки127 просмотров

Тема Управление риском и доходностью ОСАГО (на примере филиала ООО "Росгосстрах" в РБ)

план нужен к 16 октября утром

первая глава 20 октября по сделанному плану

вторая глава и отчет по практике к 10 ноября

оригинальность не менее 75%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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Нет заявок фрилансеров