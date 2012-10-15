Курсовая - физиология

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Закрыт4 заявки110 просмотров

Тема : Физиологические особености НС ( Нервной Системы) у футболистов 18-24 лет. Теппинг тест и тест Ромберга.

объем 40 стр

срок 16 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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Нет заявок фрилансеров