Дипломная и отчет по экономике управления

ТЕМА: Пути улучшения финансового состояния промышленного предприятия в современных условиях

План: содержание дипломной работы:

1. Теоретические и методические аспекты изучения финансового состояния предприятия

1.1 Сущность и основы понятия в оценке финансового состояния промышленного предприятия.

1.2Методы и подходы к оценки финансового пополнения.

1.3 Современное финансово-экономическое состояние транспортного машиностроения Р.Ф

1.4 Системы индикаторов оценки угрозы предприятия

2 Анализ финансового состояния предприятия ....

2.1 Характеристика объекта исследования

2.2 Оценка динамики и структуры имущества предприятия и источников его формирования

2.3.Анализ финансового состояния предприятия

2.4Анализ и расчет коэффициэнтов финансовой устойчивости и платежеспособности

3.Рекомендация по совершенствованию производственно-финансовой деятельности предприятия

3.1Оптимизация производственно-хозяйственной деятельности предприятия

3.2 Улучшение финансового состояния за счет затратной политики реорганизации

3.3.Придумать самим

По предприятию ОАО Муромтепловоз из документов должны быть бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.

Содержание отчета:

1.Теоретическая 10-15 стр

2. Анализ

2.1 Характеристика предприятия 2стр

2.2 Анализ финансового состояния предприятия (с выводами) за 2-3 года

2.3 Анализ -по теме дипломной работы

Приложение должен быть баланс и отчет о прибылях и убытках в двух экземплярах

Список литературы: Обязательно - Нормативно законодательная база и периодические издания(статей.журналов и т.д) и книги не старше 5 лет всего от 25-30 источников

В отчете и дипломе должно быть одно и тоже предприятие и одинаковые документы

Объем работы:90-100 стр; введение 4-5; глава1 20-25 стр; глава2 30-35 стр; глава3 30-35 стр; заключение 3-4 стр; библиографический список 2-3 стр не менее 35 источников книги не старше 5 лет ; статьи данного года. Отчет по практике порядка 50 стр.

отчет нужен к 27 сентября

оригинальность не менее 80%