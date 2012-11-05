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Дипломная и отчет по экономике управления
ТЕМА: Пути улучшения финансового состояния промышленного предприятия в современных условиях
План: содержание дипломной работы:
1. Теоретические и методические аспекты изучения финансового состояния предприятия
1.1 Сущность и основы понятия в оценке финансового состояния промышленного предприятия.
1.2Методы и подходы к оценки финансового пополнения.
1.3 Современное финансово-экономическое состояние транспортного машиностроения Р.Ф
1.4 Системы индикаторов оценки угрозы предприятия
2 Анализ финансового состояния предприятия ....
2.1 Характеристика объекта исследования
2.2 Оценка динамики и структуры имущества предприятия и источников его формирования
2.3.Анализ финансового состояния предприятия
2.4Анализ и расчет коэффициэнтов финансовой устойчивости и платежеспособности
3.Рекомендация по совершенствованию производственно-финансовой деятельности предприятия
3.1Оптимизация производственно-хозяйственной деятельности предприятия
3.2 Улучшение финансового состояния за счет затратной политики реорганизации
3.3.Придумать самим
По предприятию ОАО Муромтепловоз из документов должны быть бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.
Содержание отчета:
1.Теоретическая 10-15 стр
2. Анализ
2.1 Характеристика предприятия 2стр
2.2 Анализ финансового состояния предприятия (с выводами) за 2-3 года
2.3 Анализ -по теме дипломной работы
Приложение должен быть баланс и отчет о прибылях и убытках в двух экземплярах
Список литературы: Обязательно - Нормативно законодательная база и периодические издания(статей.журналов и т.д) и книги не старше 5 лет всего от 25-30 источников
В отчете и дипломе должно быть одно и тоже предприятие и одинаковые документы
Объем работы:90-100 стр; введение 4-5; глава1 20-25 стр; глава2 30-35 стр; глава3 30-35 стр; заключение 3-4 стр; библиографический список 2-3 стр не менее 35 источников книги не старше 5 лет ; статьи данного года. Отчет по практике порядка 50 стр.
отчет нужен к 27 сентября
оригинальность не менее 80%
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