Кандидатская диссертация (экономика)

$500
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Закрыт7 заявок139 просмотров

Необходима диссертация, тему пока не выбрал, могу выбрать совместно с автором, но то что экономика - это точно. Скорее всего мировая экономика. примерно 140страниц. Мало воды, необходимо чтоб был уровень диссера ,а не дипломки.

Бюджет 9000р.(300у.е.)

13 лет назад
n_h_n
Наиль 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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