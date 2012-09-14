Кандидатская диссертация (экономика)

Необходима диссертация, тему пока не выбрал, могу выбрать совместно с автором, но то что экономика - это точно. Скорее всего мировая экономика. примерно 140страниц. Мало воды, необходимо чтоб был уровень диссера ,а не дипломки.

Бюджет 9000р.(300у.е.)