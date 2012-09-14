Автоматизация процесса на ООО

Написание дипломного проекта на тему "Автоматизация чего-либо на предприятии ООО/ОАО/ЗАО Название"

Для специальности “Информационные системы и технологии”, специализация “информационного менеджмента и электронной коммерции”,

В дипломе требуется Листинг программы около 400 операторов языка высокого уровня или адаптированных программных средств, использованных в работе.

Диплом+презентация.

Ниже прикреплены примеры разрешённых тем. И методическое пособие по диплому.

Список запрещённых тем:

1. автоматизация складского учета;

2. автоматизация учета движения товаров;

3. автоматизация учета кадров;

4. автоматизация расчета и начисления заработной платы;

5. разработка Internet магазина;

6. разработка Web представительства.