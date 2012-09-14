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Автоматизация процесса на ООО
Написание дипломного проекта на тему "Автоматизация чего-либо на предприятии ООО/ОАО/ЗАО Название"
Для специальности “Информационные системы и технологии”, специализация “информационного менеджмента и электронной коммерции”,
В дипломе требуется Листинг программы около 400 операторов языка высокого уровня или адаптированных программных средств, использованных в работе.
Диплом+презентация.
Ниже прикреплены примеры разрешённых тем. И методическое пособие по диплому.
Список запрещённых тем:
1. автоматизация складского учета;
2. автоматизация учета движения товаров;
3. автоматизация учета кадров;
4. автоматизация расчета и начисления заработной платы;
5. разработка Internet магазина;
6. разработка Web представительства.
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