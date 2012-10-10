Курсовая по методике математики

Написание дипломного проекта на тему "Автоматизация чего-либо на предприятии ООО/ОАО/ЗАО Название" Для специальности “Информационные системы и технологии”, специализация “информационного менеджмента и электронной коммерции”, В дипломе требуется Листинг программы около 400 операторов языка ...