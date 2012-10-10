Курсовая по методике математики

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Завершен4 заявки121 просмотр

нужно сделать курсовую работу по методике математики в начальных классах "Развивающая направленность обучения математике в начальной школе" ,объём 40 листов,с практической частью.

срок,стоимость?

13 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$35
7 дней
Ирина сделала все, как договаривались. Качественно и в срок. Рекомендую Ирину как ответственного исполнителя. Спасибо, Ирина!
Очень хороший заказчик. спасибо за сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад