Реферат по управлению персоналом

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен9 заявок140 просмотров

Тема - "Системные свойства организации"

объем 17-20 страниц

срок 25 сентября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

kote1
40 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$10
7 дней
Отличная работа!
Рада сотрудничеству! Спасибо за быструю оплату!

Заявки фрилансеров

kote1
40 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад