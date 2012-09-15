Диплом. Visual Basic.

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Закрыт3 заявки147 просмотров

Тема: "Методика обучения объектно-ориентированному программированию в школьном курсе информатики."

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13 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров